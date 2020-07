Gomorroide il film dei Ditelo Voi stasera domenica 26 luglio su Rai Movie (Di sabato 25 luglio 2020) . Trama e Trailer Serata con la comicità partenopea su Rai Movie domenica 26 luglio con in prima serata Gomorroide e a seguire Made in China Napoletano. Gomorroide il film dei Ditelo Voi, è nato da un parodia realizzata in Made in sud, il trio comico formato da Francesco De Fraia, Mimmo Manfredi e Lello Ferrante, registi e interpreti del flm, raccontano come un telefilm comico sia riuscito a mettere in ginocchio la camorra. La trama di Gomorroide stasera su Rai Movie Francesco, Mimmo e Lello sono tre attori, protagonisti di Gomorroide una serie comica di successo che prende in giro la camorra. Il trio mette in scena tre bizzarri e crudeli camorristi ma a causa del ... Leggi su dituttounpop

Il sito di SuperGuidaTV è un punto d'incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento gr ...

