Golf, Franco Chimenti: “Il golf italiano merita la vittoria di Paratore al British Master” (Di sabato 25 luglio 2020) Franco Chimenti presidente della Federgolf e vicepresidente vicario del Coni ha commentato il trionfo di Renato Paratore al British Masters: “Il gol merita questa vittoria per tutto l’impegno che sta mettendo in campo in questi anni. Abbiamo sempre creduto in Paratore ed è un ragazzo che può qualificarsi all’Olimpiade di Tokyo. Tra l’altro lui a Nanchino nei giochi giovanili ha già vinto un oro. Un plauso a lui ma anche ai nostri Pavan e Migliozzi che, a Newcastle, hanno ben figurato”. Queste le sue parole. Leggi su sportface

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Quella di Renato Paratore al British Masters è una vittoria che il golf italiano merita per tutto l'impegno che sta mettendo in campo in questi anni. Paratore è un ragazzo in ...

Più forte anche del vento e della pioggia. Renato Paratore si conferma una macchina da birdie e a Newcastle vola in testa alla classifica del Betfred British Masters, primo "vero" torneo post riparten ...

