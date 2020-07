Gli Usa sono in buone mani: Trump sa distinguere un elefante da una giraffa (Di sabato 25 luglio 2020) Il numero dei morti da coronavirus viaggia ormai, in forma spedita, verso le 150 mila unità. I contagi hanno, giusto ieri, superato la soglia dei quattro milioni (vale a dire: esattamente quattro milioni più dello “zero in un paio di settimane” da Donald J. Trump pronosticato a fine febbraio). E alle porte va sempre più rumorosamente bussando, grazie alla pandemia, quella che si preannuncia come la più grave crisi economica dai tempi della Grande Depressione. Ma non è questo a tormentare i sonni – o meglio le veglie notturne, riempite da sempre più intense raffiche di tweet – del presidente degli Stati Uniti d’America. In questi apocalittici panorami ben altri (ed ovviamente ben più gravi) problemi ribollono – con crescente spicco nell’approssimarsi della contesa presidenziale con ... Leggi su ilfattoquotidiano

Coronavirus, gli Usa superano i 4 milioni di contagi: oltre 144mila i morti

L'emergenza sanitaria per il coronavirus e, soprattutto, le difficoltà economiche che ne conseguono (calo di introiti pubblicitari, in primis) sono la spiegazione più facile a quella che suona come un ...

Idrossiclorochina riduce la mortalità nei pazienti con COVID-19

Inserito il 12 luglio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Uno studio osservazionale evidenzia una associazione tra uso dell'idrossiclorochina e riduzione della mortalità in pazienti ricoverat ...

