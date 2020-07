Gli effetti dell’ordinanza De Luca: prime multe da 1000 euro a Salerno, sanzioni anche ad Ischia (Di sabato 25 luglio 2020) Con la risalita della curva del contagio in Campania il presidente della Regione De Luca ha emanato una nuova ordinanza che prevede ulteriori misure di sicurezza e una maxi sanzione da 1000 euro per chi non indossi la mascherina ove previsto (tutte le attività al chiuso). Nuove direttive anche per i mezzi pubblici, con blocco … L'articolo Gli effetti dell’ordinanza De Luca: prime multe da 1000 euro a Salerno, sanzioni anche ad Ischia Leggi su dailynews24

bendellavedova : Il mancato accordo sulla #leggeelettorale è un motivo in più per votare no al #referendum sul… - Piu_Europa : ???? Salta accordo su #leggeelettorale con i correttivi in vista del #referendum, che ora è a tutti gli effetti un ta… - borghi_claudio : E' ogni giorno più allucinante che da parte del governo non sia sata chiesta la sospensione dalle contrattazioni de… - itsfede19 : @Biancaneuro Dipende che effetti gli facevano gli antistaminici - Cocci1309 : @ayurbea @MarcoScanavacca Credo che questo sistema sia stato fatto anche in molti altri paesi ( ad esempio in Sud A… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli effetti Dopo il Covid-19 l'Italia è in deflazione. I rincari e gli effetti spiegati con 4 grafici Il Sole 24 ORE Corse con i monopattini elettrici lungo gli Champs Elysées: il viale di Parigi diventa una pista notturna – Le immagini

A tutta velocità con il monopattino elettrico lungo gli Champs Elysées. È quanto sta succedendo a Parigi negli ultimi weekend. Le immagini risalgono a sabato scorso, ma stanno facendo il giro del mond ...

Siberia in fiamme, i cambiamenti climatici colpiscono la Russia

La Siberia sta bruciando. L’enorme ma scarsamente popolata massa terrestre della Russia sta vivendo temperature da record, per il quinto anno consecutivo. Ma quest’anno ha portato incendi boschivi sen ...

