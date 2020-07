Gigio e Ibra volano in elicottero da Raiola: si decide il futuro (Di sabato 25 luglio 2020) Gigio e Ibra in volo. Non solo con il Milan, con cui ieri hanno centrato il decimo risultato utile di fila dalla ripresa del campionato, ma anche verso Montecarlo. Oggi Donnarumma e Ibrahimovic sono ... Leggi su gazzetta

Noninfluente : RT @itselisy: Ma Ibra e Gigio in elicottero dove vanno, a farsi un weekend romantico? ?? - rickembecker : RT @Gazzetta_it: #Donnarumma e #Ibrahimovic volano in elicottero da Raiola: doppio rinnovo? #Milan - LupaTomasz : RT @Gazzetta_it: #Donnarumma e #Ibrahimovic volano in elicottero da Raiola: doppio rinnovo? #Milan - itselisy : Ma Ibra e Gigio in elicottero dove vanno, a farsi un weekend romantico? ?? - Angelredblack1 : RT @Gazzetta_it: #Donnarumma e #Ibrahimovic volano in elicottero da Raiola: doppio rinnovo? #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Gigio Ibra Ibrahimovic-Milan, giorni decisivi per il futuro. Il nodo dell’ingaggio, la cautela di Gazidis, i dubbi di... Corriere della Sera Donnarumma e Ibrahimovic volano a Montecarlo: incontro con Raiola | VIDEO

Donnarumma e Ibrahimovic volano a Montecarlo. Ecco il video pubblicato dal portiere del Milan nelle Stories di Instagram poco fa. Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic sono partiti insieme con un ...

Ibrahimovic-Milan, giorni decisivi per il futuro. Il nodo dell’ingaggio, la cautela di Gazidis, i dubbi di Zlatan

Ibra resta o no? Preparatevi, cari milanisti: sarà il tormentone dell’estate, o meglio di quello che rimane prima dell’avvio del nuovo campionato, previsto per il fine settimana del 12 settembre. La q ...

Donnarumma e Ibrahimovic volano a Montecarlo. Ecco il video pubblicato dal portiere del Milan nelle Stories di Instagram poco fa. Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic sono partiti insieme con un ...Ibra resta o no? Preparatevi, cari milanisti: sarà il tormentone dell’estate, o meglio di quello che rimane prima dell’avvio del nuovo campionato, previsto per il fine settimana del 12 settembre. La q ...