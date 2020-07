Gianluca Grignani lasciato dalla moglie, è finita mentre lui dedica a un’altra la sua canzone (Foto) (Di sabato 25 luglio 2020) Sembra che per Gianluca Grignani e sua moglie Francesca Dall’Olio il matrimonio sia ormai finito (Foto). E’ Dagospia a rivelare che dopo 17 anni insieme la coppia non sta più insieme. Grignani e Francesca si sarebbero lasciati già da qualche mese e sarebbe stata lei a mettere la parola fine al loro legame. Una storia d’amore da cui sono nati quattro gioielli, Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona ma il cantante non ha mai negato che fosse difficile vivere con lui. Ha sempre detto che è grazie ai suoi figlie. a una moglie fantastica se si è salvato. Purtroppo alla fine l’amore non ha vinto ma resta un legame fortissimo. “Sei unica” e “Francy” sono le canzoni che Gianluca ... Leggi su ultimenotizieflash

Sembra che per Gianluca Grignani e sua moglie Francesca Dall’Olio il matrimonio sia ormai finito (foto). E’ Dagospia a rivelare che dopo 17 anni insieme la coppia non sta più insieme. Grignani e Franc ...

Gianluca Grignani e la crisi con la moglie Francesca: fine di un matrimonio?

Anche questa volta la bomba è stata lanciata e diffusa da Dagospia. Dopo le sconcertanti indiscrezioni sul triangolo estivo - smentito dai diretti interessati - tra Alessia Marcuzzi, Stefano De Martin ...

