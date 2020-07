Giancarlo Magalli risponde a Marcello Cirillo: le rivelazioni del conduttore (Di sabato 25 luglio 2020) Giancarlo Magalli ha deciso di parlare della disputa in cui i sui ex compagni di lavoro lo hanno coinvolto accusandolo d’essere cattivo e manipolatore. Dopo le accuse di Adriana Volpe, da qualche settimana sono arrivate anche quelle di Marcello Cirillo suo collega per un lungo periodo di tempo nel veterano programma I Fatti Vostri. Il musicista ha accusato Magalli d’avere un potere non indifferente in Rai e d’essere una persona cattiva, dichiarazioni che hanno indisposto il conduttore stanco di dover essere chiamato in causa solo per far ottenere qualche momento di popolarità ai suoi ex colleghi. Con un post su Fb Magalli conferma la disputa con Cirillo e aggiunge che alla situazione potrebbero esserci eventuali ... Leggi su quotidianpost

