Giancarlo Magalli querela Marcello Cirillo: la dura risposta (Di sabato 25 luglio 2020) Non c’è pace per I Fatti Vostri, con Giancarlo Magalli che, dopo i molti dissapori con l’ex collega Adriana Volpe, è passato alle vie legali. Il bersaglio della querela è Marcello Cirillo, altro volto noto del programma. Il cantante era intervenuto sulla guerra fredda tra Magalli e Adriana Volpe con toni, sembra, che non sono piaciuti molto al conduttore. Magalli querela Marcello Cirillo Un botta e risposta tra Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo, dopo le dichiarazioni di quest’ultimo a Nuovo. Il musicista ha definito il collega “cattivo“, e lo avrebbe additato come principale ... Leggi su thesocialpost

