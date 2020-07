Giancarlo Magalli querela Marcello Cirillo (Di sabato 25 luglio 2020) Magalli e Cirillo Il botta e risposta a distanza tra Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo prende le vie legali. E’ il conduttore de I Fatti Vostri ad annunciare di aver deciso di querelare il cantante: “Perché non è che tutti quelli che hanno bisogno di visibilità debbono per forza cercarla parlando male di me, mentendo, per finire sui giornali” scrive Magalli su Facebook, con tanto di foto di Cirillo con su scritto ‘querelato’. Il riferimento è all’intervista che Marcello ha rilasciato al settimanale Nuovo, in cui ha definito il conduttore di Rai 2 “cattivo“ e responsabile della cacciata sua e di Adriana Volpe da I Fatti ... Leggi su davidemaggio

