Giancarlo Magalli “ho querelato Marcello Cirillo per aver detto che sono stato cattivo anche con mia madre mentre lui la verità la conosce molto bene” (Di sabato 25 luglio 2020) Non finisce la querelle tra Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo. Se sulle prime Marcello Cirillo era intervenuto solo per prendere le difese di Adriana Volpe, a suo dire maltrattata e cacciata senza motivo da Giancarlo Magalli dalla trasmissione “I fatti vostri”, ha poi raccontato episodi che riguardavano anche lui . A tali esternazioni Magalli ha sempre risposto a tono ma quando Marcello ha detto che Magalli per amore della televisione e della battuta è stato cattivo anche con la mamma , Giancarlo Magalli ha ritenuto che il limite fosse stato ... Leggi su baritalianews

