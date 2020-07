Giancarlo Magalli ha querelato Marcello Cirillo: «Quelli che hanno bisogno di visibilità…». L’annuncio sui social (Di sabato 25 luglio 2020) Giancarlo Magalli ha querelato Marcello Cirillo: «Quelli che hanno bisogno di visibilità…». L’annuncio sui social. Il conduttore dei Fatti Vostri dopo essere stato già denunciato da Adriana Volpe, passa all’attacco e dalla sua pagina Facebook annuncia di aver querelato il suo ex compagno di viaggio. Ma andiamo con ordine. In una recente intervista Marcello Cirillo, ex collega e musicista de I Fatti Vostri, aveva definito Giancarlo Magalli come una persona “cattiva” e si è sin da subito schierato dalla parte di Adriana Volpe. Questa volta però Magalli ha deciso di ... Leggi su newscronaca.myblog

beretta_gio : RT @FrancescaLupo15: Magalli è in causa con tutti quelli che hanno lavorato con lui negli ultimi 15 anni. Va di moda la querela. https://t.… - FrancescaLupo15 : Magalli è in causa con tutti quelli che hanno lavorato con lui negli ultimi 15 anni. Va di moda la querela. - infoitcultura : Giancarlo Magalli “ho querelato Marcello Cirillo per aver detto che sono stato cattivo anche con mia madre mentre l… - zazoomblog : Giancarlo Magalli querela Marcello Cirillo: la dura risposta - #Giancarlo #Magalli #querela #Marcello - zazoomblog : Giancarlo Magalli querela Marcello Cirillo: la dura risposta - #Giancarlo #Magalli #querela #Marcello… -