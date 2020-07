Giancarlo Magalli ha querelato Marcello Cirillo: 'Quelli che hanno bisogno di visibilità...'. L'annuncio sui social (Di sabato 25 luglio 2020) ha querelato Marcello Cirillo: 'Quelli che hanno bisogno di visibilità...'. L'annuncio sui social . Il conduttore dei Fatti Vostri dopo essere stato già denunciato da , passa all'attacco e dalla sua ... Leggi su leggo

fabiofabbretti : Giancarlo Magalli querela Marcello Cirillo - blogtivvu : Giancarlo Magalli ha querelato Marcello Cirillo ??? ??????? Ti raccontiamo per quale motivo nelle nostre Stories (Sw… - blogtivvu : Perché Giancarlo Magalli ha querelato Marcello Cirillo? I motivi: “Io non ho mai cacciato nessuno…” - leggoit : Giancarlo Magalli querela Marcello Cirillo: «Non ho mai cacciato nessuno». L'annuncio sui social - Notiziedi_it : Giancarlo Magalli querela Marcello Cirillo, l’annuncio sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Giancarlo Magalli

E in più si permette di dire che ironizzavo sul Parkinson di mia madre dicendole che poteva suonare le maracas, Dipingendomi come un figlio cinico e spietato. Allora, intanto mia madre non ha mai avut ...Quelli che hanno bisogno di visibilità...». L'annuncio sui social. Il conduttore dei Fatti Vostri dopo essere stato ...