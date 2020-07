‘Gf Vip 4’, Teresanna Pugliese ha festeggiato i suoi 33 anni con una festa a tema che vi lascerà a bocca aperta! (Video) (Di sabato 25 luglio 2020) L’esplosiva Teresanna Pugliese è riuscita a catalizzare l’attenzione dei social anche questa volta. L’occasione è stato il suo trentatreesimo compleanno, festeggiato in grande stile. L’ex tronista di Uomini e Donne è oggi mamma e moglie a tempo pieno, ma l’abbiamo rivista poco tempo fa all’interno del Gf Vip 4. Senza peli sulla lingua e molto vivace, Teresanna ha voluto circondarsi non solo della sua famiglia, ma anche dei suoi amici più cari, tra cui anche quelli conosciuti nel programma di Alfonso Signorini. Presenti alla festa erano il modello Andrea Denver, l’attrice Licia Nuñez e l’ex modella Fernanda Lessa, compagni d’avventura nel reality. Con loro, anche le influencer Barbara Donadio, ex ... Leggi su isaechia

