Germania: velivolo si schianta su una casa a Wesel, 3 morti (Di sabato 25 luglio 2020) Tre persone hanno tragicamente perso la vita a causa di un incidente aereo a Wesel in Germania. Il velivolo superleggero due posti si è schiantato contro un’abitazione. Un velivolo superleggero si è schiantato sul tetto di una casa a Wesel nel nord ovest della Germania. Il bilancio provvisorio parla di 3 morti e un bambino con lievi ferite in stato di shock. Il velivolo partito dall’aerodromo di Marl, che trasportava due persone, ha causato un grosso incendio che è stato domato dai vigili del fuoco del luogo. L’incidente, da una prima ricostruzione, sarebbe stato provocato dalla collisione tra l’aereo e un pallone aerostatico. I vigili e le forze ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Germania velivolo Germania, aereo ultraleggero precipita su un condominio: ci sono vittime Sputnik Italia Germania: si schianta velivolo contro una casa nella città di Wesel, tre morti

Berlino, 25 lug 17:29 - (Agenzia Nova) - Tre persone sono morte in seguito allo schianto di un aereo leggero contro una casa nella città di Wesel, nella Germania occidentale. Secondo quanto riferito d ...

Germania: piccolo aereo su casa, 3 morti

Tre persone hanno perso la vita oggi in Germania per lo schianto di un aereo ultraleggero avvenuto in una zona residenziale nella regione del Basso Reno. Lo ha reso noto – scrive l'agenzia Dpa – un po ...

Berlino, 25 lug 17:29 - (Agenzia Nova) - Tre persone sono morte in seguito allo schianto di un aereo leggero contro una casa nella città di Wesel, nella Germania occidentale. Secondo quanto riferito d ...Tre persone hanno perso la vita oggi in Germania per lo schianto di un aereo ultraleggero avvenuto in una zona residenziale nella regione del Basso Reno. Lo ha reso noto – scrive l'agenzia Dpa – un po ...