George Clooney dirigerà un nuovo film prodotto da Amazon Studios (Di sabato 25 luglio 2020) George Clooney dirigerà un nuovo film prodotto da Amazon Studios. Si tratta, come riportato dai colleghi di Variety, della trasposizione cinematografica del libro Il Bar Delle Grandi Speranze (collana Pickwick, 486 pagine, 10 euro), scritto da J. R. Moehringer. Il film dovrebbe essere prodotto da Clooney insieme a Grant Heslov, che ha recitato in diversi film (tra cui Monuments Men, Dante's Peak e Nemico Pubblico). La sceneggiatura è invece stata scritta dal celebre sceneggiatore William Monahan, che vinse il Premio Oscar alla miglior sceneggiatura grazie allo script di The Departed (diretto da Martin Scorsese). La trama de Il Bar Delle Grandi Speranze Il Bar Delle Grandi ... Leggi su optimagazine

George Clooney sarà dietro la cinepresa per dirigere il suo nuovo film tratto dal romanzo Il bar delle grandi speranze e prodotto da Amazon Studios George Clooney ha raggiunto un accordo con Amazon St ...