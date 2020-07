George Clooney alla regia: Amazon Studios produrrà il suo nuovo film (Di sabato 25 luglio 2020) George Clooney sarà dietro la cinepresa per dirigere il suo nuovo film tratto dal romanzo Il bar delle grandi speranze e prodotto da Amazon Studios George Clooney ha raggiunto un accordo con Amazon Studios per la realizzazione di un nuovo film. L’opera sarà tratta dal romanzo Il bar delle grandi speranze, il cui titolo originale è The Tender Bar. La storia è stata scritta nel 2005 da J. R. Moehringer e racconta la vita adolescenziale dello scrittore, trascorsa nel bar della zona, in cui le discussioni, le amicizie e i rapporti costruiti all’interno della struttura lo hanno portato ad una crescita personale e professionale. Il ... Leggi su tuttotek

