Genova, anziana affitta casa e sulle foto si vedono piante di cannabis: denunciata (Di sabato 25 luglio 2020) commenta Curioso episodio capitato a un agente della polizia municipale appena entrato in servizio a Genova che stava cercando casa: tra i vari annunci ha notato in alcune foto la presenza di piante ... Leggi su tgcom24.mediaset

Telenord

Curioso episodio capitato a un agente della polizia municipale appena entrato in servizio a Genova che stava cercando casa: tra i vari annunci ha notato in alcune foto la presenza di piante di cannabi ...Genova. La Giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessore regionale alla sanità Sonia Viale, ha approvato oggi la delibera con cui destina 100mila euro per il 2020 al Banco alimentare ...