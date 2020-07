Gasperini: «Ottimo punto, l’obiettivo resta il secondo posto» – VIDEO (Di sabato 25 luglio 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dell’Atalanta a San Siro contro il Milan Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dell‘Atalanta a San Siro contro il Milan. Queste le sue parole. «Questa era una gara importante per lo sprint finale, non è facile giocare con il Milan di questi tempi. Abbiamo preso il gol nei primi minuti, poi abbiamo preso le misure e abbiamo fatto una buona gara. Buon punto? Direi di sì, è un Ottimo punto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

BisiniAttilio : @lucapagni Si Luca ottimo Milan anche questa sera . Spiace solamente sentite Gasperini che dice che avrebbe meritat… - rapg4m3 : #Juve @juventusfc Il #Rimedio si chiama #Gasperini ottimo allenatore per un anno di transizione in cui svecchiare… - selfcontrolroma : @fpuglioli @LynHariax Volevo dire altro in che senso? Non abbiamo una prova contraria per dire che con o senza Ga… - selfcontrolroma : @fpuglioli @LynHariax Gasperini è un ottimo allenatore, ha fatto bene in tante piazze in tante altre ha dimostrato… - stomalissimo : RT @enzogoku69: ??Oggi #Sinisa ha messo a cuccia #Gasperini..ottimo coach ma con tanti passaggi a vuoto fuori dal campo! Il passaggio 'se c'… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Ottimo Gasperini: «Ottimo punto, l’obiettivo resta il secondo posto» – VIDEO Calcio News 24 Gasperini: «Ottimo punto, l’obiettivo resta il secondo posto» – VIDEO

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dell‘Atalanta a San Siro contro il Milan. Queste le sue parole. «Questa era una gara importante per lo sprint finale, non è facile ...

Morto Bruno De Gasperi, volto gentile dei dem: "Porteremo il tuo sorriso nelle battaglie"

Se n'è andato a 74 anni. Lasciando qui il ricordo del suo sorriso e della sua immancabile gentilezza. É morto venerdì Bruno De Gasperi, ex dipendente del comune di Milano e volto a suo modo storico de ...

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dell‘Atalanta a San Siro contro il Milan. Queste le sue parole. «Questa era una gara importante per lo sprint finale, non è facile ...Se n'è andato a 74 anni. Lasciando qui il ricordo del suo sorriso e della sua immancabile gentilezza. É morto venerdì Bruno De Gasperi, ex dipendente del comune di Milano e volto a suo modo storico de ...