Futuro di Salah, le parole dell’egiziano spaventano i tifosi del Liverpool (Di sabato 25 luglio 2020) Mohamed Salah è uno dei tasselli del mosaico perfetto di Jurgen Klopp. L'egiziano ex Chelsea, Fiorentina e Roma ha contribuito a riportare il titolo ad Anfield dopo 30 anni e nel frattempo ha vinto anche la sesta Champions della storia del club. Insomma, ci sono tutti i presupposti per rimanere a Liverpool, ma durante un'intervista il giocatore egiziano ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno spaventato i tifosi Reds.Salah: "Futuro? PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO"caption id="attachment 937377" align="alignnone" width="300" Liverpool Premier League Salah (getty images)/captionDurante un'intervista rilasciata a LA FM Colombia l'ala egiziana ha parlato dei trionfi ottenuti con i club per poi affermare: "Non si sa cosa possa accadere in ... Leggi su itasportpress

Il Liverpool ha appena festeggiato la vittoria in Premier League, arrivata dopo 30 anni di digiuno, ma la squadra è affamata di nuovi successi e guarda già al futuro. Lo testimoniano le parole del cap ...

Liverpool-Chelsea 5-3

Il Liverpool rifila 5 reti al Chelsea Nel match valido per la trentrasettesima giornata della Premier League. Dinanzi al proprio pubblico, La squadra di Jürgen Klopp passa in vantaggio al 23' del prim ...

