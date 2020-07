Frustrazione Juve, sale la tensione: nuovo confronto nello spogliatoio (Di sabato 25 luglio 2020) Non sta vivendo un periodo certamente positivo la Juventus di Maurizio Sarri, che nell’ultimo turno di campionato ha sprecato il primo match point scudetto perdendo per 2-1 alla Dacia Arena con l’Udinese. La squadra bianconera sarà chiamata a battere la Sampdoria domani sera allo Stadium per laurearsi matematicamente campione. Nel frattempo, però, nello spogliatoio bianconero … L'articolo Leggi su dailynews24

ilbianconerocom : #Juve, confronto all’interno dello spogliatoio: clima teso dopo Udine, cresce la frustrazione… - g_latella : “La Juve è per me l’amore di una vita intera. Motivo di gioia e orgoglio, ma anche di delusione e frustrazione. Com… - Marcus84304008 : @mairzuc23 @giancarlodales @realvarriale @sscnapoli Se ne fottono delle cose gravi che accadono intorno a loro. Sti… - Enzo54847297 : 'La Juve è per me l'amore di una vita intera,motivo di gioia e orgoglio,ma anche delusione e frustrazione… - Alessan91358086 : @14mancio14 @CucchiRiccardo Se poi quelli che credono che in quel periodo rubava solo la juve, o sono in malafede o… -