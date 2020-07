Fratoianni: 'Salvini parla di 'infetti' per distogliere l'attenzione dalle inchieste sulla Lega' (Di sabato 25 luglio 2020) "É evidente che Salvini e i dirigenti della Lega in questi giorni siano nervosi e preoccupati per i loro fallimenti e pervtutte le inchieste che si stanno moltiplicando sui troppi aspetti opachi o ... Leggi su globalist

"É evidente che Salvini e i dirigenti della Lega in questi giorni siano ... Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "Tuttavia servirebbe anche da parte sua - prosegue ...

Dietrofront sui taser alla polizia, dardi difettosi e il Viminale li ritira

La pistola ad impulsi elettrici, il Taser, voluta fortemente dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini come dotazione per le forze di polizia, non sarebbe adeguata, almeno per il momento, per arriv ...

