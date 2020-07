Franco Bechis, Premio Internazionale Isfoa a un ‘giornalista di razza’ (Di sabato 25 luglio 2020) Franco Bechis, classe 1962, giornalista professionista e scrittore, attualmente direttore responsabile del quotidiano nazionale Il Tempo con sede a Roma è tra i 25 privilegiati destinatari del prestigioso Premio Internazionale Isfoa alla Carriera XVI Edizione Anno 2020 che si svolgerà a Milano. Franco Bechis, laureato nel 1985 in Filosofia all’Università degli Studi di Torino inizia la carriera nelle radio e televisioni private di Torino specializzandosi in seguito come giornalista economico. Dopo uno stage a Mondo Economico, settimanale de Il Sole 24 Ore, viene assunto a Il Sabato per la pagina economica; nel ... Leggi su ladenuncia

Susy484 : RT @a_meluzzi: Maria Elena Boschi sullo yacht, Franco Bechis: 'Fate quel che volete, ma allora dite no allo stato d'emergenza' – Libero Quo… - MaryEllenBoschi : O Franco te tu fo' il bravo #laMary - Pedro69280970 : RT @a_meluzzi: Maria Elena Boschi sullo yacht, Franco Bechis: 'Fate quel che volete, ma allora dite no allo stato d'emergenza' – Libero Quo… - Fabio69776443 : RT @a_meluzzi: Maria Elena Boschi sullo yacht, Franco Bechis: 'Fate quel che volete, ma allora dite no allo stato d'emergenza' – Libero Quo… - SBurbi : RT @a_meluzzi: Maria Elena Boschi sullo yacht, Franco Bechis: 'Fate quel che volete, ma allora dite no allo stato d'emergenza' – Libero Quo… -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Bechis Maria Elena Boschi sullo yacht, Franco Bechis: "Fate quel che volete, ma allora dite no allo stato d'emergenza" Liberoquotidiano.it Maria Elena Boschi sullo yacht, Franco Bechis: "Fate quel che volete, ma allora dite no allo stato d'emergenza"

L'immagine di Maria Elena Boschi e dei renziani in vacanza su uno yacht ad Ischia, senza mascherine, è stata presa di mira all'unanimità dal naviganti della rete. Le critiche sono arrivate immediate s ...

L’umore dei socialGli utenti elogiano Conte e il Recovery Fund, mentre Salvini arranca con le sue critiche

Quanto e come si è parlato del Recovery Fund? Quali le parole più utilizzate? E il sentiment predominante? In questo spaccato storico per l‘Italia e l‘Unione europea, i social hanno ingurgitato ed ela ...

L'immagine di Maria Elena Boschi e dei renziani in vacanza su uno yacht ad Ischia, senza mascherine, è stata presa di mira all'unanimità dal naviganti della rete. Le critiche sono arrivate immediate s ...Quanto e come si è parlato del Recovery Fund? Quali le parole più utilizzate? E il sentiment predominante? In questo spaccato storico per l‘Italia e l‘Unione europea, i social hanno ingurgitato ed ela ...