Fornitura camici alla Lombardia, indagato Fontana. La replica: “Certo dell’operato corretto della Regione” (Di sabato 25 luglio 2020) Milano, 25 lug – Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana risulta indagato dalla procura di Milano nell’inchiesta sulla Fornitura da mezzo milione di euro di camici e altri dispositivi di protezione da parte della società Dama, gestita dal cognato Andrea Dini e di cui la moglie del governatore lombardo, Roberta Dini, detiene una quota del 10%. “Ho appreso con voi – scrive Fontana in un post su Facebook – di essere stato iscritto nel registro degli indagati. Duole conoscere questo evento, con le sue ripercussioni umane, da fonti di stampa. Sono certo dell’operato della Regione Lombardia che rappresento con responsabilità“. Secondo ... Leggi su ilprimatonazionale

