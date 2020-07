Formula 1, nessun caso di coronavirus nel Circus: test tutti negativi (Di sabato 25 luglio 2020) nessun caso di coronavirus nella Formula 1. Lo hanno comunicato in una nota congiunta Fia e Formula Uno. Piloti e membri delle diverse scuderie si sono sottoposti, tra il 17 ed il 23 luglio, al tampone per il Covid-19 e i 1.461 test effettuati non hanno evidenziato alcuna positività. I risultati dei prossimi test saranno resi noti fra sette giorni. Leggi su sportface

Piscine, assolto l'assessore Vannucci «Nessuna collusione con i privati»

Nessuna collusione tra politici, dirigenti comunali e imprenditori nell’assegnazione della gestione delle piscine comunali. Nessuna «intesa» sospetta. Il tribunale spazza le accuse di turbativa d’asta ...

Formula Regional: DR Formula al top nei test di Misano

Il team di Danilo Rossi torna a casa con miglioramenti ulteriori anche nelle prove in Romagna, dove Nannini centra il primato e il suo compagno Pesce cresce sempre più. Il team DR Formula detta le reg ...

