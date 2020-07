Formazioni ufficiali Brescia-Parma, Serie A 2019/2020 (Di sabato 25 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Brescia-Parma, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2019/2020. Manca poco al fischio d’inizio al Rigamonti, dove un sorprendente Parma, capace di ipotecare la salvezza con tre giornate d’anticipo e trascinato dal solito Kulusevski, fa visita al Brescia, già retrocesso ma desideroso di chiudere bene la stagione. Calcio d’inizio fissato per le ore 17.45 di sabato 25 luglio. Di seguito le Formazioni ufficiali: Brescia – In attesa Parma – In attesa Leggi su sportface

