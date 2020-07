FORMAZIONI Brescia Parma: Caprari titolare, Ayè-Torregrossa in avanti (Di sabato 25 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Brescia Parma Ecco gli schieramenti ufficiali di Brescia-Parma, match valido per la 36ª giornata di Serie A 2019/2020. Brescia (4-4-2) – Andrenacci; Semprini, Gastaldello, Mangraviti, Mateju; Spalek, Tonali, Dessenza, Zmrhal; Ayè, Torregrossa. Allenatore: Diego Lopez. Parma (4-3-3) – Sepe; Laurini, Iacoponi, Dermaku, Darmian; Kucka, Grassi, Kurtic; Kulusevski, Caprari, Gervinho. Allenatore: D’Aversa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

