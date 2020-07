Football Nfl, Duvernay-Tardiff rinuncia alla prossima stagione: aiuterà i malati in corsia (Di sabato 25 luglio 2020) Il lineman dei Kansas City Chiefs vincitori dell’ultimo Super Bowl, Laurent Duvernay-Tardif, decide di rinunciare a disputare la stagione entrante del Football americano, usufruendo della clausola di “opt out”, che concede ai giocatori della lega la possibilità di sospendere il proprio contratto per non disputare la stagione 2020 in ragione della pandemia in corso, negli Usa e nel mondo. Duvernay-Tardif preferisce fare il medico nei prossimi mesi al fine di aiutare i malati in corsia, poiché ha completato gli studi in medicina nel 2018. Pur non avendo ancora completato la specializzazione a causa degli impegni da atleta professionista, è da mesi ‘in prima linea’ nella lotta al Covid-19 come assistente ... Leggi su sportface

Il lineman dei Kansas City Chiefs vincitori dell’ultimo Super Bowl, Laurent Duvernay-Tardif, decide di rinunciare a disputare la stagione entrante del football americano, usufruendo della clausola di ...

Roma, 24 lug. (askanews) - Da oggi la squadra di football americano di Washington non si chiamerà più 'Redskins' ma semplicemente 'Washington Footbal Team', in attesa di un nuovo nome. Lo annuncia la ...

