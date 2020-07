Fontana smentisce se stesso, il bonifico diventa caso politico (Di sabato 25 luglio 2020) Dopo giorni in cui si ventilava l’ipotesi, nella tarda serata di venerdì arriva la conferma: la Procura di Milano iscrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla fornitura di camici da parte della Dama spa ad Aria, società responsabile per gli acquisti del Pirellone. Inutile cercare di tenere il conto: la lista di disastri della giunta Fontana durante l’emergenza Covid è lunga: le morti sospette nelle rsa, i test sierologici del San Matteo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Fontana smentisce Fontana indagato, l'attacco di Pd , Cinquestelle e Leu: "Governatore dimettiti" La Repubblica Attilio Fontana, presidente della Lombardia - Fotogramma

Il governatore lombardo Attilio Fontana è indagato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sulla fornitura di camici e altro materiale sanitario per 500mila euro da parte della Dama spa. La ...

5 Stelle: “Giunta Fontana deve dimettersi”, Carretta (Azione): “Stanchi di questo sistema”

Massimo De Rosa, capogruppo M5S Lombardia: “Questa Giunta andrebbe azzerata perché non è in grado di gestire la Regione. La Lega andrebbe tenuta lontana dai pubblici uffici e per questo motivo la Giun ...

