Fontana indagato per i camici anti Covid in Lombardia. Lo scudo fiscale e il cognato: ecco le accuse (Di sabato 25 luglio 2020) Il presidente leghista della Regione Lombardia indagato per l’ipotesi di «frode in pubbliche forniture» per set sanitari «donati» ma mai consegnati dal familiare Leggi su corriere

fattoquotidiano : Camici alla Lombardia, indagato il governatore della Regione Attilio Fontana - petergomezblog : Camici alla Lombardia dal cognato, indagato il governatore della Regione Attilio Fontana - Agenzia_Ansa : Fornitura di camici in #Lombardia, indagato il governatore #Fontana #ANSA - AndreaC01331998 : RT @Yon_Yonson71: Indagato #Fontana. Ma il collegio difensivo si dichiara tranquillo perché ha in mano un'arma vincente: l'incapacità di in… - webecodibergamo : Inchiesta camici, Fontana indagato «Sono certo dell’operato della Regione» -