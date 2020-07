Fisco: le cartelle non si pagano fino a fine anno, il governo ascolta le richieste di Salvini (Di sabato 25 luglio 2020) Secondo quanto si apprende da fonti di governo, con il prossimo decreto di agosto dovrebbe essere introdotta una ulteriore proroga per i pagamenti delle cartelle esattoriali Leggi su firenzepost

