Fisco: chi non paga le tasse può perdere il lavoro (Di sabato 25 luglio 2020) Il decreto Semplificazioni prevede una misura che comporta per l’imprenditore che non paga le tasse per importi superiori a cinque mila euro viene escluso dall’appalto di gara. Nuovo intervento sull’art. 80 comma 4 del D.lgs 50/2016 con regole restrittive per coloro che non pagano le tasse. tasse non pagate: si rischia l’esclusione dalla gara di appalto La novità apporta sull’art. 80 comma 4 del D.lgs 50/2016 prevede che un soggetto può essere escluso dalla gara di appalto (si tratta di appalti pubblici) se l’ente appaltante viene a conoscenza, e lo può dimostrare, che il richiedente non ha assolto agli obblighi con il Fisco, in altre parole, non ha pagato le tasse e i ... Leggi su notizieora

