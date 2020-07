Fiorentina all’Olimpico con la Roma (domenica, 19,30, Sky): Iachini si gioca la conferma. Formazioni (Di sabato 25 luglio 2020) Dopo aver fermato l'Inter, la Fiorentina prova a fare lo sgambetto alla Roma (domenica, ore 19,30, diretta Sky): non solo per il prestigio, ma anche per provare a blindare Iachini. Che difficilmente, se dovesse chiudere il campionato senza altre sconfitte, potrebbe essere licenziato da Commisso Leggi su firenzepost

FirenzePost : Fiorentina all’Olimpico con la Roma (domenica, 19,30, Sky): Iachini si gioca la conferma. Formazioni - Fiorentinanews : Tra #Veretout e #Biraghi finisce in parità: grande spettacolo all'#Olimpico. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A… - sportli26181512 : Serie A, il big match è Roma-Inter. Tutte le probabili formazioni VIDEO: I giallorossi ospitano i nerazzurri alle 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina all’Olimpico VIDEO - Roma-Fiorentina, i giallorossi giocheranno con la nuova maglia Il Romanista