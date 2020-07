Film porno in Piazza Maggiore a Bologna: il video senza censure e il titolo del film (Di sabato 25 luglio 2020) Il video senza censure e il titolo del film porno che è stato proiettato sul maxi schermo di Piazza Maggiore a Bologna da uno studente di 24 anni. Il video senza censure del film porno proiettato sul maxi schermo a Piazza Maggiore a Bologna è stato condiviso da alcuni utenti sui social. In sottofondo si sentono i commenti divertiti dei ragazzi. Due sere fa sul maxischermo di Piazza Maggiore a Bologna sono state proiettate delle sequenze hard vintage ma esplicite: il titolo del ... Leggi su movieplayer

Bologna: il ragazzo del film porno in Piazza Maggiore raccoglie online i soldi per la multa

Il ragazzo che ha proiettato un film pornografico sul maxi schermo in Piazza Maggiore a Bologna ha aperto una pagina di crowfunding per potersi permettere di pagare la multa. NOTIZIA di MAX BORG — 25/ ...

