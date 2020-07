Festival di Majano domenica 26 luglio Francesco Gabbani (Di sabato 25 luglio 2020) Al Festival di Majano scatta l’ora di Francesco Gabbani.La star di “Occidentali’s Karma”, “Tra le granite e le granate” e “Vicevera” salirà domani, domenica 26 luglio, sul palco dell’Area Concerti della storica rassegna, primo grande ospite del calendario musicale della 60° edizione. I biglietti per il concerto, che inizierà alle 21.30, saranno ancora disponibili domani alla biglietteria a partire dalle 18.30. L’evento è organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Pro Majano, Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG. Info e punti vendita autorizzati su www.azalea.it. Francesco ... Leggi su udine20

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Anche da una situazione di difficoltà, possono venire fuori grandi opportunità". E per Francesco Gabbani l'opportunità è quella di aver messo in piedi, in men che non si dica, ...

L' "Inedito acustico" di Francesco Gabbani al Teatro Antico di Taormina

Taormina (Messina) - Parte domenica da Majano in Friuli, "Inedito Acustico", il nuovo tour di Francesco Gabbani che torna dal vivo con nuovo spettacolo acustico con cui racconta il suo percorso artist ...

