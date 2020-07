Ferrari, Binotto: “Mick Schumacher sta facendo bene, ma non è ancora pronto per la Formula 1” (Di sabato 25 luglio 2020) Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha parlato di Mick Schumacher, figlio del celebre pilota Micheal, del quale sta cercando di seguire i passi. “Dall’inizio della stagione ha dimostrato progressi notevoli. Dopo un anno di adattamento ora è molto più competitivo ed è fondamentale che migliori ancora” ha esordito Binotto, che poi ha precisato “Quando giudicheremo i suoi progressi sufficienti per approdare in Formula 1 valuteremo, ma al momento deve concentrarsi esclusivamente su ciò che sta facendo“. Leggi su sportface

