Ferito mentre era al lavoro, 53enne di Francavilla Fontana morto in ospedale a Taranto dopo una settimana Indagine dei carabinieri sulla dinamica dell'incidente a Campomarino di Maruggio (Di sabato 25 luglio 2020) Era al lavoro nel magazzino di un albergo a Campomarino di Maruggio. I colleghi lo trovarono in terra, pribo di sensi, la testa rotta. Il trasporto all’ospedale di Taranto, l’intervento dei medici del “Santissima Annunziata”, ieri pomeriggio il decesso. Indagano i carabinieri sulla morte di Cosimo Molendini, 53enne di Francavilla Fontana. Caduta accidentale, violento impatto con un mezzo, non viene esclusa alcuna ipotesi. L'articolo Ferito mentre era al lavoro, 53enne di Francavilla Fontana morto in ospedale a Taranto dopo una ... Leggi su noinotizie

