Ferentino, vincita al Win For Life Grattacieli: gioca 2 euro e vince un bel gruzzolo (Di sabato 25 luglio 2020) La fortuna bacia Ferentino con il Win For Life Grattacieli. Un fortunato giocatore nel concorso di oggi delle 8.40 ha centrato un “5” vincendo 8.680,98 euro. La schedina (Gioco da Tastiera) da 2 euro è stata giocata presso “Tabacchi Podagrosi”, in via Casilina 145. La combinazione vincente del concorso – riporta l’Agenzia Agimeg – è stata 1 6 25 31 45 numerone 65. Fino ad oggi Win for Life con tutte le sue modalità di gioco ha distribuito 456 rendite. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

