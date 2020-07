Faggiano: “Palermo, ecco come vincere la C. Caserta-Boscaglia-Raffaele? Rispondo così”. E su Ficarotta… (Di sabato 25 luglio 2020) «Non me la sono sentito di prendere in giro il Palermo».Parola di Daniele Faggiano. L'ex direttore sportivo del club rosanero, intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', è tornato a parlare della sua avventura nel capoluogo siciliano durante la stagione 2016-17, soffermandosi sulle tante incomprensioni con Maurizio Zamparini - ai tempi patron del Palermo - che lo portarono a dimettersi, rinunciando all'incarico affidatogli: «Avevo lasciato Trapani, che è come casa mia, per andare in A, a Palermo, con tutto l’entusiasmo possibile. Ma non me la sono sentita di prendere in giro la piazza».NUOVO PALERMO: «La chiave per vincere in C? La scelta di un gruppo di giocatori coeso con club e mister. Allenatore? Io credo che esistano allenatori bravi, con voglia di ... Leggi su mediagol

