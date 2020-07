F1, dopo Imola altre due gare inserite nel calendario: Nurburgring e Portimao (Di sabato 25 luglio 2020) Il circus di F1 ha ufficializzato il ritorno a Imola dopo quattordici anni. I bolidi dunque si faranno sentire in Emilia-Romagna, patria di Enzo Ferrari e delle rosse di Maranello. Il gran premio, che prenderà il nome della Regione, è stato inserito in calendario il primo novembre. Subito dopo la gara del Nurburgring (9-11 ottobre) e quella di Portimao (23-25 ottobre), circuito portoghese dove la massima serie non ha mai corso. È una stagione piena di novità, per l’emergenza coronavirus che ha stravolto i programmi, costringendo Liberty Media a cercare sbocchi nelle nazioni europee in grado di ospitare gli eventi sportivi. E così l’Italia è diventata caput mundi, visto che ospiterà per la prima volta tre GP, considerando anche ... Leggi su itasportpress

sbonaccini : Torna la Formula 1 a Imola dopo 14 anni! Si correrà il primo novembre il Gran Premio dell'Emilia-Romagna ??? - RegioneER : ???#Formula1 Imola riaccende i motori: il primo novembre si corre, dopo 14 anni, il Gran Premio dell'Emilia-Romagna.… - CriSCat76 : RT @visitareimola: ?? E' ufficiale...dopo 14 anni la #Formula1 torna all'@autodromoimola ?? Il 1° novembre si terrà il FORMULA 1 EMIRATES GRA… - ChYasirMehmoo11 : RT @sbonaccini: Torna la Formula 1 a Imola dopo 14 anni! Si correrà il primo novembre il Gran Premio dell'Emilia-Romagna ??? - mmayr5 : RT @Italia_Notizie: Formula 1, dopo 14 anni torna il Gp di Imola. Dal duello Villeneuve-Pironi al maledetto 1994: i 5 momenti che hanno fat… -

Dopo Monza e il Mugello, l'Italia avrà un terzo Gran Premio nel calendario del 2020 di Formula 1. Oltre a questo sono saltate le tappe oltreoceano di Canada, Stati Uniti, Messico e Brasile e al loro p ...

In questa estate strana – perché è così, non ci sono dubbi – capita anche di ritrovarsi in Sardegna con Carol Alt. Sì, proprio lei, la top model e l'attrice che negli anni '80 e '90 fece impazzire l'I ...

