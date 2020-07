Everton, Ancelotti: “Stagione strana, ma il bilancio è positivo. Mio futuro? Rispondo così…” (Di sabato 25 luglio 2020) "Mi sento parte integrante di questo progetto, che spero continui a lungo".Parola di Carlo Ancelotti. Terminata in modo burrascoso l'esperienza sulla panchina del Napoli, l'allenatore tre volte campione d'Europa ha scelto di ripartire dalla Premier League, con l'Everton che lo scorso dicembre ha scelto di affidargli la guida tecnica della prima squadra. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il coach dei Toffies ha svelato le sue ambizioni legate alla squadra e al medesimo progetto."Il fatto di essere apprezzato fa molto piacere, crea in me una grande soddisfazione, ma anche responsabilità. Sono apprezzato per quello che ho fatto, ma il mio obiettivo è quello di esserlo per quello che andrò a fare. Non ho mai avuto esperienze lunghissime nella mia carriera e mi piacerebbe farlo ... Leggi su mediagol

