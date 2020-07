Eventi, a Caserta “Un’estate da Re”: ritorno in Italia di Placido Domingo (Di sabato 25 luglio 2020) L’omaggio a Beethoven di Antonio Pappano a dirigere l’orchestra dell’accademia nazionale di Santa Cecilia aprira’ la quinta edizione di ‘Un’estate da Re’, kermesse in programma dal 30 luglio al 13 settembre nell’Aperia della Reggia di Caserta. Sei appuntamenti, con una platea ridotta per le misure anti Covid (il limite e’ di 500 persone), una collaborazione con i teatri della Campania, dal San Carlo di Napoli al Verdi di Salerno, e l’atteso ritorno di Placido Domingo. Si inizia il 30 luglio con, appunto, “Omaggio a Beethoven” di Antonio Pappano nell’interpretazione dell’orchestra Santa Cecilia della Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 e della Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93. In occasione del concerto inaugurale, Enel, socio fondatore ... Leggi su ildenaro

L'omaggio a Beethoven di Antonio Pappano a dirigere l'orchestra dell'accademia nazionale di Santa Cecilia aprira' la quinta edizione di 'Un'estate da Re', kermesse ...

Si alza il sipario sul "Bufala Village": food ed eventi al polo fieristico

L’appuntamento da annotare in agenda è per venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio dalle ore 18:00 alle ore 00:00 presso il Polo Fieristico A1 Expò di Viale delle Industrie 10 a San Marco Evangelis ...

