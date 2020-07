Era June McCamey di Vite al Limite, 247 kg dopo la morte del figlio. Oggi trasformazione incredibile [FOTO] (Di sabato 25 luglio 2020) Le storie di Vite al Limite sono prima di tutto vicende di vita reale, che non hanno nulla di finto. Ciò che il pubblico vede in televisione è il frutto di traumi psicologici e dipendenza patologica dal cibo. L’episodio dedicato a June McCamey, ad esempio, ha appassionato milioni di telespettatori nel mondo e ancora Oggi sul web la gente continua a cercare che fine abbia fatto la donna. Fortunatamente ha subito una trasformazione del tutto radicale che l’ha portata ad essere felice: ecco come è Oggi. Era June McCamey di Vite al Limite e pesava 268 chili: una storia traumatica Quando June McCamey di Vite al ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era June Bonus baby sitter anche per centri estivi: domanda inps, come e quando farla Corriere della Sera Johnny Cash, la verità sulla storia con June Carter: da relazione proibita ad amore per la vita

Della vita privata di Johnny Cash si è sempre parlato molto, soprattutto a proposito della sua relazione con la cantautrice country June Carter. Il loro amore nacque quando il cantante e attore era an ...

La storia dell’album perduto di Johnny Cash recuperato dalla Third Man Records

Da qualche tempo, la Third Man Records opera in modo diverso. Il quartier generale dell’etichetta di Jack White a Nashville, che ospita anche un negozio di dischi e un piccolo locale per musica dal vi ...

