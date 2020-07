Elton John, l’ex moglie vuole 3 milioni di sterline. E lui rimane di stucco: «Sono scioccato» (Di sabato 25 luglio 2020) L’ex moglie di Elton John, Renate Blauel, ha chiesto un risarcimento di circa 3 milioni di sterline alla star, sostenendo che il cantante abbia infranto i termini del loro accordo di divorzio. La Blauel, ingegnere del suono che è stata sposata con la star per quattro anni, gli sta facendo causa per alcuni passaggi che la riguardano nel libro di memorie di Elton John “Me” e nel film “Rocketman”. Elton John e l’accordo di riservatezza Blauel afferma che entrambi i lavori rivelano dettagli del loro matrimonio, contravvenendo all’accordo di riservatezza fatto quando divorziarono nel 1988. E che queste rivelazioni le hanno creato problemi di salute mentale. Gli avvocato di ... Leggi su secoloditalia

