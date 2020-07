Elisa di Rivombrosa pronta a salvare il suo Fabrizio, ci riuscirà? Anticipazioni del 25 luglio e dell’1 agosto (Di sabato 25 luglio 2020) Continua con il favore del pubblico la cavalcata nella prima stagione di Elisa di Rivombrosa. Anche oggi pomeriggio Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi saranno protagonisti della storia d'amore cult della fiction di Canale5 con novità importanti, un nuovo riavvicinamento e un altro addio. La giostra delle emozioni tornerà a salire e scendere in una maxi appuntamento che ci terrà compagnia a partire dalle 14.10 rispondendo alle domande rimaste in sospeso sabato scorso.Elisa è scappata nel bel mezzo delle sue nozze proprio nel momento in cui Fabrizio riusciva a fuggire dalle guardie del Re ma veniva colpito a morte. Cosa ne è stato del conte Ristori e dove lo ritroveremo oggi pomeriggio?Le Anticipazioni del 25 luglio di Elisa di ... Leggi su optimagazine

