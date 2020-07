Ekdal e la lotta al Coronavirus: «Ero un cane randagio» (Di sabato 25 luglio 2020) Albin Ekdal ha ripercorso i giorni trascorsi in quarantena a causa del Coronavirus: le parole del centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal ha ripercorso ai microfoni dell’emittente svedese Svt i giorni trascorsi in quarantena a causa del Coronavirus. Le dichiarazioni del centrocampista della Sampdoria. QUARANTENA – «I primi dieci giorni di lockdown la febbre andava su e giù. Avevo mal di testa e dolori articolari. All’improvviso non potevo sopportare nulla, ero da solo senza la mia famiglia. Solo come un cane randagio, vagavo per l’appartamento e fissavo il vuoto. Mi sentivo come un prigioniero in attesa di una condanna». Albin Ekdal ha ripercorso ai microfoni dell’emittente ... Leggi su calcionews24

