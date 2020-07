Egitto, credono che sia morto e gli fanno il funerale. Dopo 4 mesi viene trovato vivo mentre vaga per il cimitero (Di sabato 25 luglio 2020) Egitto, lo credono morto e gli fanno il funerale: 4 mesi Dopo vaga nel cimitero Dall’Egitto arriva una storia ai limiti dell’incredibile: un uomo di 40 anni, Mohammed El-Gammal, è stato ritrovato vivo nel cimitero del villaggio di Kafr Al-Hosar, sobborgo del Cairo, lo stesso in cui quattro mesi fa era stato seppellito Dopo che i parenti avevano celebrato il suo funerale. La vicenda è stata riportata da Arab News, che spiega che il 40enne è un ex insegnante che soffre di un disturbo mentale. A gennaio scorso El-Gammal era scappato da casa. Era già successo in passato, ma mai ... Leggi su tpi

