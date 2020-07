Doppietta Lukaku e gol Sanchez, l'Inter vince 3-0 in casa Genoa (Di sabato 25 luglio 2020) GENOVA (ITALPRESS) – Dopo due pareggi consecutivi contro Roma e Fiorentina, l'Inter torna alla vittoria e lo fa con un 3-0 sul Genoa che permette agli uomini di Conte di superare l'Atalanta e di portarsi al secondo posto in classifica a -4 dalla Juventus. Decidono le reti di Lukaku (Doppietta) e Alexis Sanchez al termine di una partita caratterizzata da ritmi bassi e pochi tiri in porta (1-3). La prima vera occasione nerazzurra si registra al 21′: Eriksen guida un contropiede che porta Brozovic al tiro ma la conclusione del centrocampista termina in calcio d'angolo per una deviazione di Zapata. Al 30′ l'Inter sfiora il vantaggio: Lukaku fa da sponda per Eriksen che a botta sicura non riesce a tenere basso il pallone. Ma l'1-0 nerazzurro è solo ... Leggi su liberoquotidiano

