Donna, bianca, arrogante: "Sei una Karen". L'America dà un nome alla vicina odiosa

LucaBolognini82 : Donna, bianca, arrogante: 'Sei una Karen'. L’America dà un nome alla vicina odiosa - Frank201410 : Proverei a chiedere la cittadinanza americana per poterla votare, alle successive elezioni, come presidentessa degl… - Andinika6 : @fenice_risorta Questo è lo spezzone finale. Un domani ci sarà una donna alla casa bianca, e io tifo per lei. - simshine95 : @jemenfousoui Quando una donna bianca dà ad un'altra donna bianca della privilegiata - MariellaLoi : RT @realUmbertoLM: Clandestino tira sasso in faccia a donna bianca: “non generalizziamo”. Italiano tira uovo contro atleta nera: “razzism… -

Per le 666 Karen nate in Italia tra il 1999 e il 2018 tira brutta aria. La buriana soffia dagli Stati Uniti, dove questo nome di antiche origini danesi negli ultimi mesi è diventato sinonimo di anzian ...

