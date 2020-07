Diabete e legge 104: i valori per fare domanda (Di sabato 25 luglio 2020) La legge 104/1992 consente alle persone con Diabete di poter usufruire delle agevolazioni in base alla gravità della patologia, e permette ai familiari che l’assistono di poter fruire di permessi e congedo retribuiti per l’assistenza. La legge 104 tutela le persone con disabilità. Diabete e legge 104: valori per fare domanda Una lettrice ci pone la seguente domanda: “Buongiorno, mi chiamo Chiara nata nel 1974. Sono insegnante di ruolo nella scuola primaria. A mia madre da un mese è stato diagnosticato il Diabete misto (418 ) di valori di glicemia ha compiuto il 18 giugno 74 anni ed è pensionata INPS con una retribuzione mensile ... Leggi su notizieora

