Depressione Estiva e malumore: l’estate non è sempre un momento felice (Di sabato 25 luglio 2020) Si può parlare davvero di Depressione Estiva? Perché d’estate a volte ci sentiamo sconfitti e spaventati? Si tratta di stati d’animo perfettamente normali, per affrontarli meglio è importante comprenderne le cause. Nell’immaginario collettivo il periodo estivo è collegato a sentimenti esclusivamente positivi come l’allegria, la leggerezza e la spensieratezza di cui non si è potuto godere … L'articolo Depressione Estiva e malumore: l’estate non è sempre un momento felice è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

AlexSabetti : RT @kulturjam: Contrariamente alle credenze più comuni, che vogliono la depressione e l'istinto al suicidio legati ad autunno e inverno, i… - santonostaso : RT @kulturjam: Contrariamente alle credenze più comuni, che vogliono la depressione e l'istinto al suicidio legati ad autunno e inverno, i… - claraboni5 : RT @kulturjam: Contrariamente alle credenze più comuni, che vogliono la depressione e l'istinto al suicidio legati ad autunno e inverno, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Depressione Estiva Depressione Estiva e malumore: l’estate non è sempre un momento felice CheDonna.it Solitudine in aumento col lock down, colpiti soprattutto anziani

A tracciare il quadro la ricerca Ipsos, Comieco e Symbola presentata al Seminario estivo 2020 della fondazione ... tristezza e depressione erano in forte aumento a marzo e lo sono in parte tutt ...

I film che vedremo nelle arene estive, Castello e Pecci

Il cinema Eden ripropone due film italiani, "Villetta con ospiti" e "18 regali". Tante le proposte del castello tra cui il biopic su Judy Garland mentre al Pecci torna l'ultima regia di Gabriel Muccin ...

A tracciare il quadro la ricerca Ipsos, Comieco e Symbola presentata al Seminario estivo 2020 della fondazione ... tristezza e depressione erano in forte aumento a marzo e lo sono in parte tutt ...Il cinema Eden ripropone due film italiani, "Villetta con ospiti" e "18 regali". Tante le proposte del castello tra cui il biopic su Judy Garland mentre al Pecci torna l'ultima regia di Gabriel Muccin ...